Guardiola: “Il calcio è l’unico sport in cui puoi non vincere anche se sei più forte”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato lo 0-0 dei suoi di ieri sera contro il Crystal Palace, che apre i giochi in Premier, con il Liverpool che resta a 4 punti ma che ha una gara da recuperare.

Queste le parole del catalano: “Abbiamo analizzato la gara come sempre e sono tutti abbastanza adulti da sapere perché non siamo riusciti a vincere. Ma abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare e abbiamo giocato molto bene. Ciò che voglio dalla mia squadra è che faccia di più e meglio degli avversari e questo è ciò che è successo. Non possiamo vincere sempre, è il calcio. È l’unico sport in cui puoi essere migliore in tutto, quasi tutti i reparti, eppure non vinci. Quindi congratulazioni al Crystal Palace per la loro incredibile prestazione. Una squadra fantastica, difendono davvero molto bene”.

Foto: Twitter Manchester City