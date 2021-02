Guardiola: “Il Borussia è una squadra esperta, hanno qualità. Serve massima attenzione”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Borussia Monchengladbach, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Queste le sue parole: “I nostri avversari hanno giocatori d’esperienza come Sommer, eccezionale portiere che aiuta anche ad avviare la manovra. Hanno qualità in mezzo e una squadra solida. Rispetto le squadre tedesche, so quanto siano forti”.

Sulla formazione: “Sono tutti disponibili ad eccezione di Aké. Dobbiamo essere concentrati in quel che faremo. Imposteranno l’azione con passaggi brevi e possono anche entrare in contatto con i loro attaccanti veloci con le transizioni. Le squadre tedesche sono sempre così pericolose. Il Gladbach arriva con molte persone in area e ovviamente i giocatori al centro – Neuhaus e Zakaria o Kramer – sanno esattamente cosa devono fare. Possono cambiare modulo, giocare con quattro o cinque e l’idea è abbastanza simile. Non posso aspettarmi nulla di diverso”.

Foto: Twitter City