Guardiola: “Il Barcellona è il mio club del cuore, al Bayern fu incredibile. Il Liverpool è il mio più grande rivale”

08/11/2025 | 13:30:20

Pep Guardiola ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Liverpool, match nel quale toccherà le mille panchine da professionista: “Sono qui da tantissimo tempo questo paese, ha avuto un grande impatto sulla mia vita. Il Barcellona è il mio club e anche il Bayern è stato incredibile, ma il Liverpool è stato il più grande rivale in Inghilterra, soprattutto quando era allenato da Klopp. Sarà speciale giocare contro di loro le mie 1000 panchine”.

Foto: X Guardiola