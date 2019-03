Guardiola: “Ho dei giocatori davvero incredibili! Mercato? Cerchiamo un terzino sinistro…”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo contro il Bournemouth: “Abbiamo fatto una delle nostre migliori performance, eravamo organizzati, non hanno avuto occasioni, ci siamo difesi bene dalle rimesse e dai calci di punizione, abbiamo creato alcune occasioni, le persone dovrebbero capire quanto sia difficile attaccare con 11 giocatori che stanno difendendo. Grazie ai giocatori, sono stati assolutamente incredibili. Alcuni di non stanno avendo il tempo di riposo, ecco perché sono incredibili. Non importa cosa succede in questa stagione meritano la mia ammirazione. Mercato? Non so ancora come si svilupperà il nostro mercato, ma stiamo già cercando un terzino sinistro. Mendy non può garantire la sua presenza con continuità, è già due stagioni che va così, una terza non ce la possiamo permettere. Per questo siamo già alla ricerca di una valida alternativa da inserire in rosa il prossimo anno”.

Foto: Twitter Manchester City