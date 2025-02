Guardiola: “Haaland? Stasera scopriremo se contro il Tottenham ci sarà”

Domani, alle ore 20:30,Tottenham e Manchester City si affronteranno nel match valido per il 27° turno di Premier League. A parlare della gara e non solo, durante la conferenza stampa di rito, è stato Guardiola. Queste le sue parole: “Il Tottenham è una squadra fantastica, hanno grande qualità individuale, il ritmo con cui giocano, l’intensità…i risultati dicono una cosa, ma la mia opinione sulla squadra è un’altra. Haaland? Stasera scopriremo se ci sarà, dopo l’allenamento. Ovviamente lo speso, ma non sappiamo ancora nulla. Si sente meglio, vedremo domani. De Bruyne? Lui è un calciatore eccezionale, lo è stato e lo è ancora. Ciò che accadrà è principalmente una questione tra lui e il club. Abbiamo già ricostruito il City, quella di oggi non è la stessa situazione dalla quale siamo partiti nove anni fa. La sfida più grande che ho avuto è stata quando ho iniziato la mia carriera da allenatore e con il mio staff dovevamo dimostrare che potevamo farcela”.

FOTO: Twitter Manchester City