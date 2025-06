Guardiola: “Haaland in panchina? Preferisco tenerlo fresco per il secondo tempo”

26/06/2025 | 20:45:42

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro la Juventus valevole per la fase a gironi del Mondiale per Club, partendo dal ritorno in campo di Rodri dal 1′ dopo nove mesi: “Non è pronto per giocare tutta la partita, ma prima o poi doveva partire dal primo minuto”.

Sulla panchina iniziale di Haaland: “Devono giocare tutti, preferisco tenerlo fresco per il secondo tempo”.

Sui nuovi: “E’ solo l’inizio, hanno giocato solo due partite. Reijnders è fresco, porterà energie alla squadra”.

Foto: Instagram manchester City