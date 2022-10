Guardiola: “Haaland? E’ inarrestabile. Se segna così tanto è perchè si muove benissimo”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, in conferenza stampa ha parlato alla vigilia della gara di Champions contro il Borussia Dortmund.

Queste le sue parole: “Sapevo che Haaland in campo aperto è inarrestabile, quello che mi ha stupito è che si muove bene anche nei piccoli spazi in area di rigore. Ha segnato tanti gol perché si muove molto bene. Mi piace anche la sua etica del lavoro, è fra i primi ad arrivare al campo di allenamento ed è uno degli ultimi ad andarsene. Lo scorso anno ha avuto alcuni problemi fisici, in questa stagione grazie ai nostri medici ed ai nostri fisioterapisti può giocare ogni tre-quattro giorni”.

La gara con il Borussia Dortmund?

“Nelle grandi sfide giocano sempre ai massimi livelli. Domani non sarà facile, li rispettiamo molto. Daremo il massimo per batterli. Ci sarà un’atmosfera fantastica allo stadio, sono davvero felice di tornare qui”.

Foto: twitter City