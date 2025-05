Guardiola: “Grealish? Merita di giocare di più. Vedremo se lo farà qui o altrove”

26/05/2025 | 17:40:42

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ai canali ufficiali del club, ha parlato anche di qualche singolo, come Jack Grealish, che questa stagione ha trovato poco spazio rispetto al passato. Il tecnico non ha escluso una cessione: “È stata una scelta tecnica. Jack è un giocatore incredibile, ma ha bisogno di giocare con continuità, ogni tre giorni. Questo non è successo né quest’anno né nella stagione precedente. Se potrà farlo con noi, bene. Altrimenti, dovrà valutare altre opzioni. È una decisione che spetta a lui, al suo agente e al club”.

Foto: Instagram Grealish