Guardiola: “Grealish ha bisogno di tempo. Kane? Già ne abbiamo parlato l’ultima volta”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa in vista dell’esordio di domenica in Premier League contro il Tottenham, squadra di quell’Harry Kane che tanto piace al tecnico catalano. Ecco le sue parole:

Su Harry Kane

“È un giocatore del Tottenham di cui non parlerò. Ho fatto un’eccezione l’ultima volta, di solito non parlo di trasferimenti”.

Su Gabriel Jesus

“È un giocatore incredibilmente importante per noi, può giocare da attaccante o in posizione laterale. E’ un giocatore eccezionale. Ha avuto un ruolo chiave nei successi che abbiamo ottenuto”.

Su Grealish

“Ogni giocatore ha bisogno di tempo per ambientarsi. Ieri è stato il primo giorno in cui siamo stati tutti insieme. C’è bisogno di tempo come nella scorsa stagione. Il modo in cui hanno lavorato tutti finora è stato eccezionale”.

Sulle condizioni di De Bruyne

“Sta migliorando, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Non può ancora fare l’intera sessione di allenamento, una parte di lavoro lo fa con il gruppo, un’altra da solo. Ripeto, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni”.

