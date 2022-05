Guardiola: “Grande rimonta, merito ai ragazzi. Sotto con l’ultima, faremo la miglior prestazione possibile”

Pep Guardiola ha parlato a Sky Sports a seguito del pareggio maturato quest’oggi tra il suo Manchester City e il West Ham: “Abbiamo fatto una grande rimonta. Merito ai ragazzi perché abbiamo affrontato una grande squadra in un grande stadio. Abbiamo fatto un’ottima partita; loro difendono bene, Antonio detta i ritmi giusti, Bowen ha fatto due gol. Abbiamo parlato all’intervallo, ci siamo detti di non mollare, siamo rientrati in partita, poi abbiamo sbagliato un rigore. Ora abbiamo una partita da giocare in casa davanti ai nostri tifosi, faremo la miglior prestazione possibile per vincere il titolo e vi assicuro che l’Etihad sarà tutto esaurito“.

Foto: Twitter Manchester City