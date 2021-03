Guardiola: “Garcia andrà al Barcellona. E’ un grande colpo, è un talento pazzesco”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha commentato l’addio del giovane Eric Garcia, classe 2001, un talento purissimo che andrà al Barcellona.

Queste le sue parole: “Eric Garcia? Penso che andrà al Barcellona. Il Barcellona non prende giocatori a caso, lo prende perché è un top player. Nelle ultime due partite non è stato convocato, mi si è spezzato il cuore. Non se lo merita. “

Foto: Twitter uff. City