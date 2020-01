Guardiola: “Futuro? Resterò qui al 100%. A meno che il City non decida di esonerarmi”

Pep Guardiola torna a parlare del suo futuro. Il tecnico spagnolo del Manchester City, intervenuto in conferenza stampa, si è espresso così sull’argomento: “Futuro? A meno che il club non decida di esonerarmi, resterò alla guida di questa squadra anche l’anno prossimo, al 100%. Mi piace lavorare qui e lavorare con i miei giocatori, anche se non dovessimo centrare la Champions, non me ne andrò. Ci sono momenti buoni e meno buoni quando fai l’allenatore, dobbiamo solo pensare a migliorare”, ha concluso Guardiola.

PEP 💬 I say many times, unless the Club sack me, I’m going to stay 100%.

For sure, 100% I’m going to stay here next season.

As a manager there are good and bad moments, you don't win all the time. But it’s all about what we can do next and how we can improve.

