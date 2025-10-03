Guardiola: “Foden non convocato dall’Inghilterra? Tuchel sa cosa gli serve, ma sono certo che presto tornerà”

03/10/2025 | 17:40:56

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa, iniziando dalla condizione fisica della squadra: “Ci alleneremo questo pomeriggio, ma sembra che le cose vadano bene. Tutti hanno finito contro il Monaco senza problemi”.

Sull’esclusione di Foden dai convocati dell’Inghilterra: “Tuchel sa di cosa ha bisogno per la Nazionale mille volte, milioni di volte, trilioni di volte, più di me. Tutto quello che posso dire è che se Phil gioca come ha sempre giocato, tornerà presto in Nazionale. Sono contento che i giocatori vadano in Nazionale, ma sono ancora più contento quando torneranno in salute. È di gran lunga il miglior giocatore che abbiamo negli spazi ristretti, nell’ultimo terzo di campo. Per il senso dell’assist, del gol; il modo in cui si gira in attacco e la voglia di segnare: è il migliore che abbiamo. Ovviamente in questo periodo avrà più tempo per recuperare”.

Sulla sostituzione di Rodri con il Monaco: “Non possiamo giocare in 12. So che Rodri è insostituibile sotto molti aspetti. Non ha potuto giocare tre giorni fa perché il suo ginocchio era in pessime condizioni. E mi piacerebbe dirvi che, poiché Rodri non è in campo, abbiamo subito il gol, ma non posso dimostrarlo. Rodri non può giocare per 90 minuti tutte partite. E Nico Gonzalez ha giocato davvero bene contro il Burnley. Sta imparando e sta migliorando e abbiamo bisogno di lui”.

Sulle parole di frustrazione di Haaland dopo il pari col Monaco: “Tutti noi eravamo frustrati. Volevamo vincere, non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto tante, tante cose buone e altre che possiamo fare meglio. Ma è normale e ci lavoreremo. Vogliamo vincere e abbiamo avuto occasioni per segnare il terzo gol”.

