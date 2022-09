Guardiola: “Foden e Bernardo hanno cambiato la partita. Haaland mi ha ricordato Cruyff”

Intervenuto ai microfoni di BT Sport, Josep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha così analizzato il successo ottenuti dai Citizens in rimonta sul Borussia Dortmund: “Abbiamo giocato con la marcia sbagliata oggi. Nessuna aggressività, siamo stati passivi. Con gli ingressi di Bernardo e Foden abbiamo cambiato ritmo segnando due ottimi gol. Sono abbastanza sicuro che nel modo in cui stavamo giocando nel primo tempo Stones non avrebbe avuto il coraggio di provare quel tiro: è stato eccezionale, sono molto felice per lui. Haaland? Che gol. Ricordo che tanto tempo fa a Barcellona Johan Cruyff ne segnò uno abbastanza simile contro l’Atletico Madrid. È bello che Erling abbia emulato Johan Cruyff. Il Dortmund è una squadra eccezionale, lo sapevamo. Oggi non siamo stati abbastanza bravi. Allo stesso tempo è sempre bello avere questa resilienza: andiamo, andiamo, andiamo. Abbiamo Haaland e Alvarez insieme in area come alternativa, sta funzionando”.

Foto: Twitter Manchester City