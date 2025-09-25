Guardiola: “Foden ci sta dando qualcosa di unico, tra le linee gioca perfettamente”

25/09/2025 | 22:08:45

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa della crescita di Foden: “Abbiamo già visto Phil in alcune partite quando la squadra gioca meglio. Quando ogni giocatore esprime il suo potenziale nelle partite contro Arsenal, United e Napoli è stato davvero bravo. Vicino all’area, penso che giochi perfettamente tra le linee. Gioca un po’ più libero e, vicino all’area, ti dà qualcosa di unico”.

