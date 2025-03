Guardiola fissa l’obiettivo: “Vogliamo finire tra le prime quattro”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha fissato l’obiettivo per questo finale di stagione: “La pressione c’è sempre nei grandi club. Devi metterti sotto pressione per fare del tuo meglio, indipendentemente da cosa stai giocando. È diverso, ma la realtà è che cerchiamo di finire tra le prime quattro. Domani abbiamo l’opportunità di salire e aiutare a raggiungere questo obiettivo”.

Foto: guardiola twitter