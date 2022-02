Guardiola: “Felicissimo nel rivedere Eriksen in campo. Rinnovo? C’è tempo”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Brentford, con Eriksen che potrebbe essere in panchina da avversario.

Queste le sue parole: “Sono molto felice di rivederlo in campo, è un qualcosa di molto bello. Per me è una grande e bellissima notizia che sia tornato praticare lo sport che ama. Sono abbastanza sicuro che chiunque gli abbia permesso di rientrare si sia accertato di prendere tutte le precauzioni necessarie in modo che non debba più correre rischi”.