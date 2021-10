Guardiola: “Esonero di Koeman? Dipendiamo dai risultati. Ma con i giovani ha fatto qualcosa di eccezionale”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa anche dell’esonero di Ronald Koeman dal Barcellona.

Queste le sue parole: “Koeman e io sappiamo che dipendiamo e viviamo dai risultati. Tutti noi allenatori siamo legati a quello che accade in campo. Nessuno può sopravvivere senza risultati, né Koeman né Pep. Gli auguro il meglio e speriamo di rivederci presto. Nessuno però parla del lavoro che ha fatto con i giovani. Ha lanciato gente come Gavi, Ansu Fati, Jeremy Pino, ragazzi che sono già nel giro della Nazionale spagnola e che Ronald ha lanciato. Quindi, bisognerebbe guardare anche altro. Senza parlare che ha lasciato in estate un certo Leo Messi. Penso che chiunque sia stato al suo posto avrebbe faticato”.

Su Xavi: “Quando verrà ufficializzato dirò la mia. Al momento non è giusto parlare di cose che non sono ufficiali”.