Guardiola esclude innesti a gennaio: “Tutti i club stanno soffrendo la crisi economica”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha escluso che il suo club interverrà nella finestra di calciomercato di gennaio. Malgrado i problemi fisici di Aguero e una coperta un po’ corta in avanti, il tecnico catalano è stato chiaro: “Non credo arrivino altri giocatori, perché la situazione economica nel mondo è quella che è. Tutti i club stanno soffrendo la crisi economica, noi non siamo l’eccezione». Il riferimento è alla crisi economica che stanno vivendo molti club per via dei mancati introiti a causa della pandemia.

Foto: Twitter Manchester City