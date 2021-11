Guardiola esalta Conte: “E’ un manager eccezionale. La sua carriera parla da sola”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato del nuovo tecnico del Tottenham Antonio Conte. L’allenatore spagnolo ha speso delle belle parole per il tecnico ex Inter: “La sua carriera parla da sola: ha avuto successo ovunque. È un manager eccezionale“, queste le dichiarazioni di Guardiola nella conferenza stampa prima della sfida di Champions League contro il Club Brugge. I due si scontreranno di nuovo in campionato visto l’approdo di Conte sulla panchina degli Spurs.

Foto: Twitter Manchester City