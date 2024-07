Guardiola: “Ederson? Vorremmo che restasse, ma dipende dai club”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così parlato del futuro di Ederson: “Non lo so. Dovrà valutare anche altre opzioni. Vorremmo che restasse, ma dipende dai club. Non conosco bene la situazione, non ci siamo sentiti negli ultimi giorni. Verrà ad allenarsi e sarà con noi e vedremo cosa succede. Il portiere è un ruolo davvero importante ed è fantastico”, si legge su As.

Foto: Twitter Manchester City