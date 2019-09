Guardiola: “È uno svantaggio che il mercato in Premier chiuda prima. Laporte? Out 5-6 mesi”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa in vista della ripresa del campionato di Premier League: “Mercato più corto in Inghilterra? Prolungare la sessione mi sembra una buona idea. Vorrei che il mercato finisse il giorno prima dell’inizio della stagione. È uno svantaggio rispetto agli altri club perché hanno altre tre settimane. Laporte? Starà fuori cinque o sei mesi. Non vediamo l’ora che arrivi il prossimo anno, a gennaio o febbraio, per riaverlo”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City