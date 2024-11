Guardiola: “È un privilegio essere qui, al City ho tutto quello che si possa desiderare”

Pep Guardiola continuerà a essere l’allenatore del Manchester City. La notizia era nell’aria e adesso è arrivata anche l’ufficialità del suo rinnovo con i Citizens. Dopo l’annuncio, sono arrivate anche le parole del tecnico spagnolo: “Il Manchester City significa molto per me. Questa è la mia nona stagione qui; abbiamo vissuto così tanti momenti fantastici insieme. Ho un sentimento davvero speciale per questa squadra di calcio. Ecco perché sono così felice di restare per altre due stagioni. Grazie a tutti per aver continuato a darmi fiducia e a supportarmi: il proprietario, il presidente Khaldoon, Ferran, Txiki, i giocatori e naturalmente i tifosi… tutti quelli legati al Manchester City. È sempre stato un onore, un piacere e un privilegio essere qui. L’ho già detto molte volte, ma ho tutto ciò che un manager potrebbe desiderare e lo apprezzo molto. Spero che ora potremo aggiungere altri trofei a quelli che abbiamo già vinto. Quello sarà il mio obiettivo”.

Foto: Instagram Manchester City