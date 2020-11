Guardiola: “E’ un momento altalenante. Bastano un paio di partite per tornare al top”

Conferenza stampa in casa Manchester City. Pep Guardiola parla in vista della gara di Champions con l’Olimpiakos e torna sul ko con il Tottenham e il momento tra alti e bassi della squadra.

Queste le sue parole: “Ho sempre avuto la sensazione che in questa stagione avremmo potuto far bene. Mi aspettavo una reazione dopo la delusione della scorsa stagione contro il Lione. Ho buone sensazioni e sappiamo cosa dobbiamo fare. Ci serve giocare e trovare continuità. Bisogna trovare soluzioni, attaccare in modo più fluido e creare occasioni. Sono contento però del modo in cui stiamo giocando, anche se ci sono piccoli dettagli da migliorare. Il momento negativo si interromperà presto: serviranno 1-2 partite e tutto migliorerà. La stagione è appena iniziata e sono totalmente ottimista”.