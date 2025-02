Guardiola: “E’ passata la squadra migliore. Sì, forse è finito un ciclo. Haaland? Non riusciva nemmeno a camminare”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha analizzato l’eliminazione ai playoff di Champions League.

Queste le sue parole: “Ha vinto la squadra migliore e noi abbiamo fatto una brutta stagione. Non abbiamo avuto il ritmo che ha tenuto il Real Madrid in ogni zona del campo. Sono stati migliori di noi”.

Ha avuto una sensazione di impotenza? “Non è una questione di impotenza. Siamo una squadra con le palle, ma abbiamo perso consistenza. E quando una squadra è più forte tocca farle i complimenti. Abbiamo fatto qualcosa di storico in Inghilterra per molti anni, ora dobbiamo solo pensare ad entrare fra le prime quattro”.

E’ la fine di un ciclo? “Un po’ direi di sì… Le cose non sono eterne, non tutto dura per sempre. Abbiamo vinto sei Premier in sette anni e in Europa siamo arrivati ai quarti, alle semifinali o in finale ogni anno”.

Ha la forza per proseguire? “Sì, ho la forza per andare avanti”.

La situazione di Haaland? “Ha provato ad allenarsi, ma aveva dolore anche solo a camminare o scendere le scale. Stamattina mi ha detto che non se la sentiva. Ma ripeto non è questione di Haaland, il Real Madrid ha vinto con merito”.

Serve una rifondazione? “Avremo tempo per pensarci. In passato siamo stati straordinariamente straordinari, ma ora no”.

Foto: sito Manchester City