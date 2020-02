Guardiola e il discorso alla squadra: “Resto al City anche se ci spediscono in quarta divisione”

Pep Guardiola giura fedeltà al Manchester City, nonostante la dura sentenza dell’UEFA che ha inflitto al club inglese l’esclusione dalle coppe europee per le prossime due stagioni. Come riporta Theathletic.com, il tecnico spagnolo avrebbe avrebbe fatto un discorso ai propri giocatori nella riunione di sabato. Queste le sue parole: “Ora più che mai dobbiamo dimostrare a tutti che noi siamo talento, non soldi. In qualsiasi campionato dovessimo giocate, io non mi muovo da qui. Anche se ci spediscono in League Two (la quarta serie, l’ultima del calcio professionistico inglese, ndr), io resto qui. Ora è il momento di restare uniti”. Parole che confermano quelle dell’agente dello stesso Guardiola, che ha annunciato l’intenzione dell’allenatore di rispettare il contratto che loo lega al Manchester City fino al 2021.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City