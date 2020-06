Guardiola e il City furiosi con Foden: gioca in spiaggia senza rispettare il distanziamento

Phil Foden al centro delle polemiche. Il talento del Manchester City nelle scorse ore è stato pizzicato mentre giocava una partitella in spiaggia a Formby Beach, nel Merseyside, senza rispettare le norme sul distanziamento. Ma non solo: il trequartista ha concesso qualche foto a compagni e avversari dopo la partita in calorose pose in cui tutti si tengono sotto braccio. Un comportamento che – stando alla stampa britannica – non sarebbe affatto piaciuto al Manchester City e al tecnico Pep Guardiola, furioso con il proprio giocatore. E non sono escluse possibili sanzioni disciplinari.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City