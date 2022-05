Guardiola: “Duro colpo. Non mi vedevo già in finale”

Pep Guardiola ha parlato a seguito della cocente eliminazione patita contro il Real Madrid: “Nel primo tempo non abbiamo giocato e quando siamo migliorati abbiamo avuto l’opportunità di andare 2-0. Non c’era bisogno di perdere tempo, avevamo tutto sotto controllo. Hanno messo dentro gente fresca e hanno avuto la meglio.

Mi vedevo già in finale? No, per l’esperienza che ho in questo campo, però eravamo molto vicini. Hanno dovuto segnare due gol, ma sono capaci di farlo, lo dice la loro storia. Congratulazioni a loro e al Liverpool. È un duro colpo, è normale. Ma nel primo tempo ci è mancato gioco, non abbiamo avuto continuità.

Avremmo meritato di più? Non lo so. Mi manca la Champions? Non lo so. Sono molto felice qui. Abbiamo fatto grandi cose. Siamo ancora qui, vedremo in futuro“.

Foto: Twitter Manchester City