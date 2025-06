Guardiola: “Dopo un’annata simile in Spagna mi avrebbero esonerato. Il City mi ha dato tutto”

13/06/2025 | 20:20:32

In vista dell’esordio al Mondiale per Club contro il Wydad Athletic Club, il tecnico del Manchester Ciyt, Pep Guardiola è tornato a parlare della stagione passata, sottolineando il supporto da parte dei Citizens: “Dopo un’annata come quella che abbiamo passato a City, in Spagna sarei già stato esonerato. Un po’ più di pazienza, si è preso cura di me e mi ha dato tutto”..