Guardiola dopo la vittoria in FA Cup: “Errori arbitrali evidenti. Infortunio di Gonzalez? Non so quanto sia grave”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la difficile vittoria in FA Cup contro il Leyton Orient per 2 a 1, Guardiola ha parlato di alcuni episodi arbitrali durante la gara.

“So che senza la VAR è più difficile, ma ci sono state una o due azioni su cui ci sono stati errori. Lo dico perché abbiamo vinto, altrimenti sarei rimasto in silenzio; ci sono state penalità evidenti”.

Sul nuovo innesto Nico Gonzalez, costretto al cambio dopo solo 22 minuti di gioco (e sostituito da Bernardo Silva): “Penso che Nico González abbia capito subito cosa siano la Premier League e gli arbitri. L’infortunio? Un peccato. Non so quanto sia grave, ma non ha potuto continuare”.

Foto: X Guardiola