Guardiola dopo la sconfitta contro il Liverpool: “Avremo un futuro brillante”

Pep Guardiola ha ribadito la necessità di costruire per il futuro, trovando comunque aspetti incoraggianti nella sconfitta contro il Liverpool: “Ho visto molte cose che dimostrano come questo club abbia un futuro brillante con i giocatori che abbiamo a disposizione. Tranne De Bruyne e forse Nathan Aké, tutti gli altri giocatori sono molto giovani. Il club sa che alcuni veterani resteranno anche la prossima stagione, ma dobbiamo costruire per il futuro. È solo questione di tempo”. Nel mercato di gennaio, il Manchester City ha investito pesantemente su Omar Marmoush, Nico Gonzalez e Abdukodir Khusanov, mentre Vitor Reis si unirà in estate dal Palmeiras. Tuttavia, Guardiola ritiene che servano ancora ulteriori cambiamenti per competere ai massimi livelli: “Siamo lontani. Quello che abbiamo fatto in passato è stato straordinario, ma ora dobbiamo guardare avanti. Vedremo cosa accadrà”, ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Foto: guardiola twitter