Guardiola dopo il ko con il Wolverhampton: “Può capitare di avere una giornata storta”

Il Manchester City cade all’Etihad Stadium, dove a sorpresa il Wolverhampton vince 2-0 grazie alla doppietta di Adama Traoré. E dopo la gara, Pep Guardiola ha parlato così ai microfoni di BBC Sport: “Non eravamo al meglio. Abbiamo avuto occasioni per segnare, ma è stata una brutta giornata e abbiamo perso la partita. Non abbiamo fatto bene in fase di impostazione, abbiamo avuto problemi in questo senso. Siamo una squadra che gioca in un modo specifico ma è stata una giornata storta, a volte capita. Quando vinci le partite, pensi subito all’altra. Ora abbiamo la pausa per le nazionali, poi penseremo alle prossime partite”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City