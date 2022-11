Guardiola dopo il ko con il Brentford: “Ha vinto la squadra migliore. Partita dura, non siamo stati bravi”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato la sconfitta interna contro il Brentford.

Queste le sue parole alla BBC: “La squadra migliore ha vinto, abbiamo sbagliato dall’inizio non trovando contro misure ai loro palloni alti. Solitamente pressi per andare a vincere ma qui è stato differente, hanno difeso molto bene. Non siamo stati dinamici, perché eravamo focalizzati sui loro palloni lunghi che puntualmente perdevamo. La partita è stata molto difficile, molto dura”.

Foto: twitter City