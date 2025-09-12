Guardiola: “Donnarumma? Non pretendo da lui cose che lo mettano a disagio”

12/09/2025 | 20:01:35

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola si è espresso in conferenza stampa toccando diversi temi e paragonando anche Haaland con Isak: “Haaland è un po’ più in alto. Isak è un giocatore eccezionale. Haaland è il top. Isak deve diventare un top player, dato il prezzo pagato. Un altro direbbe Mbappé, Messi, Ronaldo. Ma io non scambierei Erling con nessuno. Lo conosco. Mi piace. Donnarumma? E’ molto alto. Vogliamo che tutti i portieri sappiano parare i palloni, dare fiducia alla squadra, personalità, grande presenza sui palcoscenici più importanti. Nella scorsa stagione di Champions League al Villa Park, Anfield, ha dimostrato in molte partite la sua bravura. Subirà goal, questo è certo. Ma tutti noi cercheremo di aiutarlo affinché non accada. Cerco sempre di adattarmi alla qualità dei giocatori. Non pretenderò mai che Gigio faccia qualcosa che lo metterebbe a disagio. Ederson è uno dei migliori giocatori che abbia mai visto nella distribuzione, sia a breve che a lungo raggio. Non abbiamo preso Gigio per fare quello che ha fatto Ederson. Gigio ha altre qualità”

Foto: X Guardiola