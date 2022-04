Guardiola: “Dobbiamo vincerle tutte per essere campioni. Anche un pareggio può essere fatale”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato alla BBC dopo la vittoria sul Brighton e al contro sorpasso al Liverpool in vetta alla Premier.

Queste le sue parole: “E’ stato un buon test, ci siamo comportati benissimo e per questo abbiamo vinto. Cosa è cambiato nel secondo tempo? Penso che abbiamo giocato allo stesso modo nel primo e nel secondo tempo, la differenza è che abbiamo segnato, ma anche la prima parte è stata ottima. Abbiamo fatto molto bene anche senza palla. Nella ripresa abbiamo trovato i gol che non erano arrivati nella prima parte.”

Su De Bruyne: “E’ stato un grande acquisto. E’ stato comprato prima del mio arrivo e devo complimentarmi con il club per averlo scelto. Un grande calciatore e un grande uomo. Quando è in forma fisicamente e mentalmente è in grado di mostrare il suo enorme potenziale. In quel ruolo è inarrestabile, specialmente nelle transizioni. Sta disputando un finale di stagione incredibile.”

Sulla corsa al titolo: “Oggi abbiamo conquistato matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. Qualcuno potrebbe dire che è una cosa normale ma no, non è normale, basta guardare quante squadre forti sono in lotta per le prime quattro posizioni. Noi siamo già qualificati e questo è un bene. Per quanto riguarda il titolo, non siamo stupidi: se lasciamo per strada due punti, basta semplicemente un pareggio, il Liverpool può diventare campione. Se le vinciamo tutte, saremo noi i campioni. I giocatori lo sanno e ci proveremo. Spero che la fatica non pesi troppo, ma sappiamo esattamente le partite difficili che ci attendono. Proveremo a giocare come oggi e a vincere tutte le partite: se succederà festeggeremo, se non succederà ci complimenteremo con il Liverpool”.

