Guardiola: “Dobbiamo superare i 90 punti per vincere la Premier. Mancano ancora tante, tante, tante partite”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani in Premier e della corsa alla vittoria del campionato.

Queste le parole del tecnico catalano: “Avremo bisogno di più di 90 punti. Dobbiamo lottare per vincere il campionato. E se vogliamo vincere, dovremo conquistare un’incredibile quantità di punti e di vittorie per tenere dietro un avversario incredibile. Il margine è nullo, dobbiamo vincere tante, tante, tante partite”.

Foto: Twitter uff. Man. City