Guardiola: “Dobbiamo attaccare senza pensare all’andata. I rumori di stanotte? Ho dormito come un bimbo”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato così a pochi minuti dalla gara di ritorno contro il Borussia Dortmund: “Per arrivare in finale devi attaccare, non importa il risultato della prima partita. Non siamo abituati a tenere il risultato, in questa fase non c’è sempre la stessa partita, ci son alti e bassi e ogni minuto conta. Bisogna concentrarsi su cosa fare.

I rumori di stanotte? Io ho dormito come un bimbo, alcuni due volte hanno sentito i tifosi ma non c’era problema”.