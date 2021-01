Guardiola: “Distanza con lo United minima, sarà un bel duello”

Il Manchester City vincendo la gara di recupero di Premier balzerebbe al comando solitario in classifica, dopo una lunga rincorsa.

Pep Guardiola però, tiene bassi i toni e parla del testa a testa con lo United, attuale capolista: “La capolista è lo United. Sono in testa alla classifica. Al momento abbiamo giocato le stesse partite, vedremo. La distanza è minima. Non guardo molto la classifica. Non l’ho fatto quando eravamo dodicesimi con otto punti di svantaggio e non lo faccio adesso. Ne parleremo ad aprile ma sicuramente sarà un duello molto esaltante”.

