Guardiola dimentica Messi: “Ecco il giocatore più talentuoso che ho allenato”

Pep Guardiola dimentica Leo Messi. Il tecnico del Manchester City, intervenuto ai microfoni del Sun, ha risposto alla domanda su chi fosse il giocatore più talentuoso che abbia mai allenato nel corso della sua carriera. Queste le parole di Guardiola: “Phil Foden è il giocatore più talentuoso che abbia mai visto nella mia carriera da allenatore. Ha tutto per diventare uno dei migliori calciatori al mondo. L’unico suo problema è il minutaggio, ma d’altra parte trovare spazio in una squadra come questa è difficile. Lui però ha una grande mentalità e lavora duramente in ogni sessione di allenamento. Sa perfettamente che sono qui per aiutarlo il più possibile e sono sicuro che arriveremo a ottenere ottimi risultati”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City