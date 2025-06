Guardiola: “Difficile giocare con queste condizioni climatiche. La Juventus ? Una grande squadra”

26/06/2025 | 10:50:36

Pep Guardiola, alla vigilia della sfida contro la Juventus nel Mondiale per Club, ha detto: “Le condizioni climatiche a Orlando sono difficili, con temperature che superano i 30 gradi. Consiglio ai tifosi di portare cappellini e asciugamani per affrontare il caldo. Per noi sarà fondamentale gestire le energie, perché il calendario è molto fitto.” Sul prossimo avversario, il tecnico ha aggiunto: “La Juventus è una grande squadra, ora iniziano i veri avversari. Igor Tudor ha costruito una squadra aggressiva, intensa, con un centrocampo di grande talento.” Parlando dello stato del Manchester City, Guardiola ha ammesso: “Non siamo ancora al nostro meglio, ci sono aspetti da migliorare anche dopo il 6-0 contro l’Al Ain. Per quanto riguarda Rodri, non è ancora pronto per giocare tutta la partita, ma sta recuperando.” Infine, ha chiuso con ottimismo: “Stiamo lavorando per migliorare, sarà una stagione lunga e impegnativa.”

Foto: guardiola twitter