Guardiola: “Difficile che Bernardo Silva vinca il Pallone d’Oro. Segna pochi gol”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a Sky Sports su alcuni commenti di Zé Roberto, ex centrocampista brasiliano, che ha affermato come Bernardo Silva meriti di vincere il Pallone d’Oro.

Queste le parole di Guardiola: “Sono contento che Zé Roberto dica una cosa del genere, perchè era uno dei miei calciatori preferiti quando giocava in Germania. Ed era un giocatore dei qualità anche a 40 anni. Non so se Bernardo Silva è il miglior calciatore al mondo e non mi interessa. Tutto quello che vedo è un ragazzo incredibilmente a posto. È una gioia lavorare con lui, sia a livello offensivo che a livello difensivo sa fare davvero di tutto. pallone d’Oro? Penso che non lo vincerà mai, perchè per farlo non devi solo vincere, ma anche segnare tanti gol ed essere presente sui social media e non sono qualità che Bernardo ha. Se un giorno dovesse accadere, sarei felicissimo, per lui come per qualsiasi altro calciatore del City che dovesse portare a casa il premio. Ma mi piacerebbe davvero se potessi vivere l’esperienza di vincere il Pallone d’Oro assieme a lui. Per me, come allenatore, può fare davvero qualsiasi cosa”.

Foto: Twitter City