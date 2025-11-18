Guardiola difende il match di beneficenza per la Palestina organizzato al Montjuic: “La partita è più che simbolica, servirà a dimostrare ai palestinesi che c’è una parte del mondo che si preoccupa per loro”

18/11/2025 | 12:30:41

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha difeso la partita di beneficenza che si gioca al Montjuic, evento promosso dalla piattaforma ACT X PALESTINE in un’intervista a “El món a RAC1“. Queste le sue parole:

“La partita è più che simbolica, perché servirà a dimostrare ai palestinesi che c’è una parte del mondo che si preoccupa per loro. Il mondo ha abbandonato la Palestina. Non abbiamo fatto assolutamente nulla. Loro non hanno colpa per essere nati lì, abbiamo tutti permesso che un intero popolo venisse distrutto. Non riesco a immaginare una persona al mondo che possa difendere i massacri di Gaza. I nostri figli potrebbero essere lì ed essere uccisi solo per esserci nati. Ho pochissima fiducia nei leader. Farebbero di tutto per rimanere al potere”.

Foto: X Guardiola