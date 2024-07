Guardiola: “De Bruyne via? Il club mi ha informato che non sono arrivate offerte. E noi vogliamo ternerlo”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro in USA dei citiziens, rispondendo a una domanda su Kevin De Bruyne.

Queste le sue parole: “Il club mi ha informato che non c’è stata ancora nessun’offerta. Non so cosa succederà, ma voglio che resti. Era qui prima del mio arrivo. È il giocatore più anziano, cioè quello che è qui da più tempo. È successo con David Silva per esempio e con altri giocatori, lui ha il merito di decidere da solo il suo futuro. Quello che ha fatto per noi è enorme, quindi può decidere ciò che vuole. Le informazioni che ho ora sono che resterà”.

Foto: twitter Manchester City