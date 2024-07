Guardiola: “De Bruyne resterà al Manchester City. Non se ne andrà”

Pep Guardiola allenatore del Manchester City, ha parlato di calciomercato in conferenza stampa, prima dell’amichevole prevista contro il Celtic domani.

Queste le sue parole: “Kevin non se ne andrà. Se qualcuno se ne vorrà andare, ne parleremo e, naturalmente, fino all’ultimo giorno del calciomercato avremo delle possibilità. Non escludo l’arrivo di nuovi giocatori, ma credo che per l’85, il 90 o il 95% delle possibilità avremo la stessa squadra anche l’anno prossimo”.

Foto: twitter City