Guardiola: “De Bruyne mi ha detto che non sta bene. Rodri ci manca molto”

Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions contro lo Sparta Praga, in scena domani. Il tecnico del City ha fatto il punto sugli infortunati, e ha settato gli obiettivi europei della sua squadra.

Gli indisponibili: “Preferiremmo esserci tutti ma abbiamo quattro assenze importanti in questo momento: Kevin de Bruyne, Kyle Walker, Rodri e Oscar Bobb. Due di loro speriamo che tornino presto; Oscar penso che gennaio o febbraio sarà pronto. Rodri ci manca molto ma penso che tutti i club in giro per il mondo abbiano problemi simili. De Bruyne non ha grossi problemi ma non si sente al 100%. Kevin non ha più 22 anni, deve essere completamente in forma per giocare a calcio. Se non si sente completamente a suo agio, non può esprimere al meglio il suo incredibile potenziale. Mi ha detto ‘Non mi sento bene’ e io gli ho risposto: ‘Se non ti senti bene, prenditi il ​​tuo tempo'”.

Foden: “Si sente molto meglio, ti rendi conto immediatamente quando è felice e mentalmente a posto”.

La Champions: “Ogni settimana ci sono partite incredibili. Abbiamo più di 30 squadre e solo otto si qualificano direttamente agli ottavi, quindi sono abbastanza sicuro che saranno le migliori. Le partite che abbiamo in casa dovremo vincerle altrimenti sarà difficile finire tra le prime otto. Questo è l’obiettivo che vogliamo raggiungere. La squadra ha dimostrato più volte di essere pronta a dimenticare molto rapidamente i momenti belli o brutti e di tuffarsi subito sulla partita successiva. Siamo in Champions League contro lo Sparta, che ha i nostri stessi punti. Hanno creato molti problemi allo Stoccarda. Non conoscevo lo Sparta fino agli ultimi due giorni, quando ho iniziato a studiarli e ho avuto una buona impressione”.

Foto: X Ufficiale Manchester City