Guardiola: “De Bruyne? Il suo impatto non mi sorprende”

17/09/2025 | 14:01:28

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha presentato in conferenza stampa la partita che vedrà scontrarsi domani la sua squadra contro il Napoli di Antonio Conte. Queste le sue parole sulle prestazioni in Italia del suo ex De Bruyne:

“Non vedo l’ora di vederlo dopo la partita ed è bello rivederlo qui.Per me il suo impatto non è una sorpresa: i giocatori di quel livello si adattano velocemente. Sapevo che non gli sarebbe servito tempo per adattarsi e per giocare ad alto livello.”

Sulle prestazioni di McTominay:

“Sorpreso da McTominay? No, non sono sorpreso: ha trovato davvero buone condizioni a Napoli. Ha vinto la Serie A e quando vinci significa che ogni giocatore dà sempre il massimo.”

Il commento su Donnarumma:

“Nell’ultimo decennio abbiamo sempre avuto portieri incredibili. Gigio viene da tanti anni ad alti livelli e, a 26 anni, è sicuramente un portiere top.”

Foto: X Guardiola