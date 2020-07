Guardiola su David Luiz: “Chi ha giocato a calcio e lo critica non ha mai commesso errori?”

Nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia del match contro l’Arsenal, il tecnico del Manchester City, Guardiola, ha parlato anche di David Luiz. Ecco le sue parole: “Ho un grande rispetto per la carriera che ha avuto. È un grande giocatore e ha una grande mentalità. Sono sorpreso perché molte critiche nei suoi confronti sono state effettuate da alcuni ex calciatori. Come se loro non avessero mai commesso errori”.

FOTO: Twitter ufficiale City