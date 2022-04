Guardiola: “Contro il Liverpool diversa dalle altre. Sono cambiato, non si possono avere sempre le stesse idee”

Intervistato da Sky Sports, Pep Guardiola ha parlato dell’importantissima partita che il Manchester City affronterà questa sera contro il Liverpool: “Vincere non sarà sufficiente per il titolo, ma rappresenterebbe un passo importante. Quindi non negherò che questa è una partita diversa dalle altre, anche nel modo in cui l’abbiamo preparata, anche perché loro fanno qualcosa che nessun’altra squadra in tutto il mondo fa: il movimento che hanno. Loro hanno davanti un potenziale offensivo incredibile, con tre fuoriclasse a cui si sono aggiunti Luis Diaz e Diogo Jota. Più Divock Origi che segna sempre quando la partita è decisiva”.

Guardiola racconta anche il suo percorso di crescita personale: “Quando ero nei miei primi anni a Barcellona ero più ansioso per tutto, mentre ora gestisco le situazioni in maniera più serena. Ho imparato molto al City, sono un allenatore completamente diverso e mi sento migliore. Non puoi avere le stesse idee di 12 o 13 anni fa, in quel caso diventi pigro. Non hai l’intuizione o la voglia di pensare qualcosa di diverso”.

