Guardiola: “Contro di noi si chiudono tutti in difesa. Tranne cinque squadre…”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha spiegato come le avversarie del suo club affrontano le gare, spiegando come quadi tutte le squadre fanno catenaccio contro il City, tranne cinque.

Queste le sue parole al sito ufficiale del club: “So che col nostro modo di giocare siamo noi a spingerli a farlo, ma tranne Liverpool, Brighton, Arsenal, Aston Villa e Leeds United, tutte le altre squadre contro di noi si mettono dietro. Non sto dicendo che ci sia qualcosa di male nel farlo, eh, ogni allenatore può fare quello che vuole per raggiungere il suo obiettivo, ma io vedo il calcio in maniera diversa. Certo, vedendo i risultati, le uniche che hanno fatto punti, tolto il Liverpool, sono quelle che hanno utilizzato questa strategia. Nessuno li può biasimare, ma io giocherei diversamente”.

Foto: Twitter Manchester City