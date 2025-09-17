Guardiola: “Conte stampa sempre la sua impronta sulle squadre. Mazzone? Da lui ho imparato tanto”

17/09/2025 | 15:28:26

Pep Guardiola ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Napoli: “Una squadra non può essere forte se non ha una body language appropriato. In una partita ce ne sono mille. Conte? Lui è molto bravo, stampa la sua impronta come ha fatto in ogni squadra in cui è stato. De Bruyne? Dopo la partita vi dirò le emozioni. Dovremo stare molto attenti, conosciamo la sua qualità decisiva nell’ultimo terzo di campo. Mazzone? Ho avuto il privilegio di averlo incontrato in vita, di aver imparato e visto tanto, di essere stato sostenuto nei momenti di difficoltà. Carletto, la famiglia Corioni e tutto il Brescia c’erano. Per questo amo ancora la città e le due famiglie, ci sono ancora in contatto”.

Foto: X Guardiola